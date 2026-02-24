T3ssiture il filo del femminile alla Foro Gallery

T3ssiture, il progetto che mette in mostra le opere di Roberta Guarnera, Silvia Muscolino e Graziella Romeo, nasce dalla volontà di esplorare il tema del femminile. La causa è il desiderio delle artiste di condividere le proprie prospettive attraverso tessiture e materiali diversi. La mostra si tiene alla Foro Gallery, in un momento in cui si celebra anche la Giornata Internazionale della Donna. Le opere catturano l’attenzione dei visitatori con dettagli che invitano alla riflessione.

Tessiture è un dialogo a tre, delle artiste: Roberta Guarnera, Silvia Muscolino e Graziella Romeo.Un intreccio di visioni al femminile che coincide con il periodo in cui viene celebrato il giorno internazionale della donna.In questa mostra, il cui periodo sarà dal 7 al 22 Marzo, presso la FORO G gallery, la tessitura diventa incontro: le cuciture di "Vesto di memoria" di Roberta Guarnera si incrociano con la tematica del "Nodo Magico" di Silvia Muscolino e dei "Frammenti" di Graziella Romeo.