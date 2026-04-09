Abissi alla Crumb Gallery
ABISSI Arianna Fioratti Loreto Crumb Gallery - Firenze 10 aprile – 30 maggio 2026 Inaugurazione venerdì 10 aprile ore 18.00 comunicato stampa Crumb Gallery presenta ABISSI, personale di Arianna Fioratti Loreto, aperta al pubblico dal 10 aprile al 30 maggio 2026. In mostra una serie di opere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Alla Crumb Gallery spazio alle donne con Transiti, la personale di Paola Adamo A Firenze la mostra di Paola Adamo, sarà aperta al pubblico fino al 28 Marzo 2026 presso la nota galleria toscana.
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Crumb Gallery presenta ABISSI, personale di Arianna Fioratti Loreto, aperta al pubblico dal 10 aprile al 30 maggio 2026Crumb Gallery - Firenze | 10 aprile – 30 maggio 2026 Inaugurazione | venerdì 10 aprile | ore 18.00 Crumb Gallery presenta ABISSI, personale di Arianna Fioratti Loreto, aperta al pubblico dal 10 aprile ... lapilli.eu