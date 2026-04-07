Un’immagine del 2019 ritrae la leader politica insieme a una persona collegata al clan dei Senese, che è stata collaboratrice di giustizia nel corso del processo Hydra svolto a Milano. La fotografia è stata pubblicata e riguarda un incontro tra i due, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sul contesto. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini e delle situazioni giudiziarie che coinvolgono persone e gruppi legati a questo clan.

Un’immagine risalente al 2019 mostra Giorgia Meloni insieme a Gioacchino Amico, figura legata al clan dei Senese e collaboratore di giustizia all’interno del processo Hydra che ha avuto luogo a Milano. L’inchiesta approfondisce i legami tra esponenti di Fratelli d’Italia e soggetti vicini a tale organizzazione criminale. Il dettaglio emerge da un’analisi che mette in luce come Amico avesse ottenuto un permesso di accesso per entrare alla Camera dei Deputati, confermando una certa prossimità con l’ambiente della destra. Le ombre tra istituzioni e criminalità organizzata. L’attenzione si concentra sulla figura di Gioacchino Amico, il quale, pur essendo coinvolto nelle dinamiche del gruppo dei Senese, ha avuto la possibilità di frequentare ambienti di alto livello istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni e il pass della Camera: l’ombra del clan dei Senese

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L'indagine su "Le 5 Forchette" dei Caroccia: "Hanno utilizzato i fondi del clan Senese"Mauro e Miriam Caroccia , indagati dalla Procura di Roma nel procedimento sulla società "Le 5 Forchette" di cui è stato azionista anche l’ex...

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Meloni: Se passa il No vincono le toghe negligenti. Il voto non tocca il governo e io resterò al mio postoIl Partito democratico che sosteneva la separazione delle carriere, che dovrebbe dire? Il Movimento 5 Stelle che sosteneva il sorteggio per i membri del Csm, che dovrebbe dire? Nicola Gratteri che ... ilgiornale.it

La Meloni sta tenendo l’Italia dalla parte giusta del mondo. @alessandro_sallusti_off a #quartarepubblica - facebook.com facebook

Impietoso #Verderami: "Come i pesci rossi". Così sotterra la sinistra #quartarepubblica #meloni x.com