Bomba a Ostia chi c' è dietro il negozio dei laziali e l' ombra della faida tra narcos

Da romatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'esplosione ha danneggiato il negozio 'Lazio 1900 Store' a Ostia, colpendo la saracinesca di fronte a via Carlo Bosio. Le forze dell'ordine ritengono che l'evento non sia un semplice atto vandalico, ma sia collegato a questioni di controllo territoriale tra gruppi criminali. L'indagine si concentra sulle possibili connessioni tra l'incidente e le faide tra organizzazioni di narcotraffico e ambienti legati al tifo calcistico.

Chi indaga non ha dubbi. L'esplosione che ha scosso via Carlo Bosio, a Ostia, centrando la saracinesca del 'Lazio 1900 Store', non è solo un atto di vandalismo, ma un segnale legato a dinamiche di riposizionamento del controllo del territorio. Quella lanciata contro il negozio dei laziali è stata.🔗 Leggi su Romatoday.it

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