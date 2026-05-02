Bomba a Ostia chi c' è dietro il negozio dei laziali e l' ombra della faida tra narcos

Un'esplosione ha danneggiato il negozio 'Lazio 1900 Store' a Ostia, colpendo la saracinesca di fronte a via Carlo Bosio. Le forze dell'ordine ritengono che l'evento non sia un semplice atto vandalico, ma sia collegato a questioni di controllo territoriale tra gruppi criminali. L'indagine si concentra sulle possibili connessioni tra l'incidente e le faide tra organizzazioni di narcotraffico e ambienti legati al tifo calcistico.

Chi indaga non ha dubbi. L'esplosione che ha scosso via Carlo Bosio, a Ostia, centrando la saracinesca del 'Lazio 1900 Store', non è solo un atto di vandalismo, ma un segnale legato a dinamiche di riposizionamento del controllo del territorio. Quella lanciata contro il negozio dei laziali è stata.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Boato a Ostia, grosso petardo contro il negozio dei lazialiUn grosso petardo è stato lanciato contro la serranda del negozio Lazio 1900 store di Ostia, in via Carlo Bosio. Dietro la bomba di Roma l’ombra della galassia anarco-insurrezionalistaRoma, 23 mar – La morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone nel casolare esploso alla periferia est della Capitale ha riportato sotto i... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ostia, è sempre la stagione delle bombe. Ordigno esplode contro il cancello di un'abitazione alla Longarina; Ostia, bomba carta gli esplode davanti a casa. Il destinatario nega; Bomba carta contro il Lazio Store: boato nella notte a Ostia; Bomba carta a Ostia Antica: esplosione danneggia la casa di un uomo ai domiciliari. Ostia, bomba carta esplode davanti una casa: danneggiato l’ingressoOstia, 29 aprile 2026 – Un’esplosione talmente forte da danneggiare il cancello, un muro e la tettoia. E’ quella che hanno sentito, nella notte, i residenti di via Padre Adolfo Catena, nel quartiere S ... ilfaroonline.it Esplode bomba carta nella palazzina dove stanno realizzando un murale per Simone Schiavello, ucciso a coltellate a 19 anniUna bomba carta è esplosa nella notte nell'androne di un palazzo a Ostia. Una forte deflagrazione che ha mandato in frantumi il portone d'ingresso. Proprio sulle mura della palazzina popolare gli ... romatoday.it E' una bomba carta quella fatta esplodere nella notte davanti alla saracinesca del Lazio store in via Carlo Bosio, a Ostia. Non sono state trovate tracce di innesco, quindi si esclude che sia stata una molotov. I carabinieri non escludono alcuna pista. Il titolare, - facebook.com facebook Questo weekend ha avuto una notizia bomba che mi vien da pensare solo una cosa e mi metto nei panni dell'AIA adesso...almeno ci provo A seguito di revisione VAR Il calcio italiano è finito sotto i riflettori della giustizia...aspettiamo il verdetto #calcioit x.com