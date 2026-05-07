New York batte ancora Philadelphia Riscatto San Antonio contro Minnesota

Nella notte sportiva, la squadra di New York ha ottenuto una vittoria contro Philadelphia, mentre San Antonio ha conquistato un successo contro Minnesota. Il giocatore nigeriano naturalizzato britannico ha dovuto abbandonare il campo a 2 minuti e 31 secondi dalla fine della partita. La partita è terminata con il risultato favorevole alla formazione di New York, mentre San Antonio ha concluso con un risultato positivo contro Minnesota.

I Knicks superano i 76ers, privi di Embiid, anche in gara-2 ma devono fare i conti con il potenziale problema fisico di Anunoby, gli Spurs, invece, rispondono alla grande dopo la sconfitta in gara-1 e dominano i Timberwolves dal primo all’ultimo minuto. I Knicks prendono il controllo della serie trovando il successo anche in gara-2, in un match però equilibrato e divertente, ben diverso dalla sfida di lunedì, dominata in lungo e in largo dalla compagne newyorchese. Philadelphia con la sua verve mette per buona parte del match in difficoltà la difesa della squadra di casa, nel fiale però non riesce a rallentare il solito, affidabilissimo Brunson.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - New York batte ancora Philadelphia. Riscatto San Antonio contro Minnesota Notizie correlate Edwards, rientro col botto: batte Wemby a San Antonio. New York spazza via PhiladelphiaLa stella di Minnesota rientra dall'infortunio ed è subito decisivo con 11 punti nell'ultimo quarto. NBA Playoffs: Philadelphia e New York si portano sul 3-2, San Antonio vola in semifinaleProseguono i playoff della NBA 2025-2026 con tre partite andate in scena per il primo turno della post-season tra Eastern e Western Conference. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: New York batte ancora Philadelphia. Riscatto San Antonio contro Minnesota; New York e Minnesota avanzano, Philadelphia porta Boston a gara-7; Doveva essere demolito, ma questo monumento esiste ancora oggi; Ci voleva Carlo d’Inghilterra per mettere all’angolo e davanti allo specchio le ossessioni di Trump. New York batte ancora Philadelphia. Riscatto San Antonio contro MinnesotaIl cestista nigeriano naturalizzato britannico deve gettare la spugna a 2’31’’ dalla fine per quello che sembrerebbe un problema muscolare ... gazzetta.it Un giudice federale di White Plains, New York, l'ha reso pubblico - facebook.com facebook 5 maggio, New York: alla sinagoga di East Park nell’Upper East Side di Manhattan si è svolto “The Great Israeli Real Estate Event”, una fiera immobiliare dedicata alla vendita di proprietà in Israele e negli insediamenti illegali israeliani della Cisgiordania occu x.com