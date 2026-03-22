Decreto bollette e obiettivi climatici | la sfida è conciliare decarbonizzazione e competitività

Il decreto bollette mira a ridurre i costi energetici per le famiglie e le imprese, mentre gli obiettivi climatici richiedono una spinta verso la decarbonizzazione. La sfida consiste nel trovare un equilibrio tra queste due esigenze, mantenendo la competitività delle imprese italiane. Il testo del prof. Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, analizza questa complessa relazione tra sostenibilità e mercato.

TESTO del prof. Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile pubblicata sul sito ASviS il 25 febbraio 2026 Nel corso della scorsa settimana è stato approvato il cosiddetto decreto legge energia o bollette, un intervento deciso dal governo per calmierare i prezzi dell’energia sia nei confronti delle famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, sia nei confronti delle imprese. Il modo con cui questo intervento è stato disegnato sta aprendo una forte discussione tra gli esperti e le esperte. In particolare si accusa il governo di andare a penalizzare in futuro soprattutto le rinnovabili,. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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