Nessy è stata condannata in un procedimento giudiziario, ma poche persone si sono espresse pubblicamente sulla vicenda. Da tempo si discute di temi legati ai rapporti tra uomini e donne, tra accuse di oppressione e richieste di tutela. La questione ha attirato attenzione solo in alcuni ambienti, lasciando in secondo piano le decisioni legali ufficiali. La discussione pubblica sembra concentrarsi più sulle parole che sui fatti giudiziari.

Caro Direttore Feltri, da anni sentiamo parlare di patriarcato, di oppressione maschile, di solidarietà femminile, di donne da difendere. Ogni giorno veniamo bombardati da campagne, slogan, manifestazioni, accuse contro l'Occidente, contro il maschio bianco, contro la nostra cultura ritenuta responsabile di ogni male. Poi però accade una cosa vera. Una cosa terribile. Una cittadina italiana, Nessy Guerra, madre di una bambina di tre anni, viene condannata in Egitto a sei mesi di carcere per adulterio. Sì, nel 2026. Per adulterio. Come nel Medioevo. E la figlia, a quanto pare, non può lasciare il Paese. Ebbene, io non ho visto cortei. Non ho visto piazze piene.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nessy condannata ma nessuno si indigna

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