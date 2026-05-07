Nessuno è di qualcuno la nuova canzone di Ligabue contro la violenza sulle donne

È stata pubblicata una nuova canzone che affronta il tema della violenza sulle donne. Il brano si apre con un verso che mette in discussione la giustificazione delle aggressioni e le dinamiche di potere tra uomini e donne. La canzone descrive situazioni in cui le vittime non sono presenti e sottolinea come spesso si parli senza conoscere i fatti. Il testo evidenzia la difficoltà di distinguere i fatti veri dalle interpretazioni.

“La tua parola contro la sua. Soltanto un caso tra troppi altri. Nessuno era lì al posto tuo. Ma intanto parlano, spiegano. Sei ancora tu. Sei ancora tu, con tutto quello che vuol dire. Sei rimasta tu”.A sorpresa, tra i grandi successi di sempre, Ligabue mercoledì sera, durante il concerto di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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