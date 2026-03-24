Furto di auto a Battipaglia l' appello disperato della proprietaria | Aiutatemi a ritrovarla

A Battipaglia, ieri, un’auto Alfa Romeo Giulietta rossa con cerchi neri è stata rubata. La vettura, targata ES 386HA, presenta un graffio sul paraurti destro, lato passeggero. La proprietaria ha lanciato un appello pubblico per ritrovarla, chiedendo aiuto alle persone che abbiano informazioni utili. Sul luogo dell’episodio sono intervenuti gli agenti di polizia per le indagini.

Ladri in azione a Battipaglia, ieri: è stata rubata un’Alfa Romeo Giulietta rossa, con cerchi neri, targata ES 386HA, con un graffio sul paraurti destro, lato passeggero. A lanciare l'allarme, la stessa proprietaria, L.C., a mezzo social.?Per favore, aiutatemi a far girare la foto. Se la vedete abbandonata o in giro, avvisate subito le forze dell'ordine! SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Mi hanno rubato l'auto di cui, da disabile, non posso fare a meno, aiutatemi": l'appello di Claudia e la solidarietà del sindaco . 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Ida, scomparsa nella notte in pantofole. L'appello della figlia: “Aiutatemi a ritrovarla”Bologna, 4 marzo 2026 – Sono ore di profonda apprensione a Bologna per le sorti di Ida Korra, una donna di 75 anni di origine albanese, di cui si... Crans-Montana, l’appello disperato della mamma di un ragazzo bolognese: “Aiutatemi a ritrovare mio figlio”“Stiamo chiamando tutti gli ospedali, ma nessuno sa niente, anche perché chi arriva è in pessime condizioni. Una raccolta di contenuti su Furto di auto a Battipaglia l'appello... Temi più discussi: Furti d’auto: le auto più rubate e le regioni più colpite; Auto polverizzate in poche ore, dal furto al mercato nero: i nomi della holding di matrice cerignolana - FoggiaToday; Furti auto, allarme rosso per i Suv: la classifica dei marchi più rubati; Una piaga che non si arresta: le regioni più colpite dai furti. Pagani, furto nell’auto del fondatore di Autismo & AbaBrutta sorpresa nella mattinata di martedì 24 marzo a Pagani, dove è stato messo a segno un furto ai danni dell’auto di Marco Cercola, fondatore ... zon.it Maxi furto da Prada a Dolo: commando porta via scarpe per centinaia di migliaia di euroI malviventi hanno sfondato l’ingresso con veicoli e bloccato le vie di accesso per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine ... rainews.it Furto di energia elettrica ad Ardea: 6 denunce e danni per migliaia di euro - facebook.com facebook Dopo l'ennesimo furto di carburante all'interno del cantiere del rione Taormina, a #Messina, la Struttura commissariale per il risanamento, guidata dal presidente della #RegioneSiciliana @RenatoSchifani, rivolge un appello. Leggi regione.sicilia.it/la-regio x.com