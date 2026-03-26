nerdpool incontra sara pichelli

Durante un workshop presso la Scuola Comics di Milano, è stata intervistata Sara Pichelli, disegnatrice con oltre dieci anni di esperienza per la casa editrice Marvel Comics. La professionista italiana ha condiviso alcuni dettagli sul suo percorso e sul lavoro svolto nel settore dei fumetti. L'incontro è avvenuto durante l'evento dedicato agli appassionati di graphic novel e illustrazione.

In occasione di un suo workshop alla Scuola Comics di Milano, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Sara Pichelli, disegnatrice internazionale al lavoro per Marvel Comics dal 2008. Negli anni successivi ha raggiunto una grande notorietà come co-creatrice del personaggio di Miles Morales, il nuovo Spider-Man dell’universo Ultimate, oggi amatissimo dai fan di tutto il mondo e divenuto un personaggio iconico per le nuove generazioni. Di recente, ha lavorato sulla serie di Scarlet Witch e su alcune storie brevi, compreso l’ultimo crossover MarvelDC in uscita nelle prossime settimane. Ciao Sara e benvenuta su NerdPool. Negli ultimi anni hai... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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