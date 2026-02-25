nerdpool incontra byeonduck

Una delle ospiti più attese dello scorso Lucca Comics & Games è stata sicuramente Byeonduck. L’autrice coreana di Painter of the night, webtoon di Lezhin che dopo il successo digitale sta replicando lo stesso successo in cartaceo con J-POP Manga che l’ha ospitata. Tra live session e firmacopie, come stampa ci siamo potuti sedere e fare domande all’autrice sulla sua opera che ha conquistato il mondo grazie all’ambientazione storica e ai suoi affascinanti e complessi personaggi. Ecco che cosa ci ha raccontato. Parlando molto sinceramente no. Non ho sempre voluto disegnare Boys Love, ma disegnare manga in generale sì. Il mio approccio al genere Boys Love è arrivato grazie al consiglio di un’amica. (NDR: La stampa presente ha sentitamente ringraziato l’amica di Byoenduck) Non è così strano leggere drama storici e adesso ci sono molti BL con ambientazione storica. Mi chiedevo come mai però la maestra avesse scelto quest’ambientazione storica per la sua storia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

