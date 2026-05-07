Nelle scuole torna il dress-code un liceo di Roma pubblica la lista di abiti e scarpe vietati

In un liceo di Roma è stata pubblicata una lista di abiti e scarpe vietati per garantire il decoro e la sicurezza degli studenti in classe. La decisione arriva con l’arrivo della primavera, stagione in cui si riaccende il dibattito sul dress code scolastico. La lista contiene dettagli specifici sugli indumenti e le calzature che non sono consentiti durante le lezioni. La misura mira a regolamentare l’abbigliamento degli studenti nel rispetto delle norme interne.

Un elenco dettagliato di abiti e scarpe “vietati”, per garantire il decoro e la sicurezza in classe. L’arrivo della primavera segna il ritorno in auge di un tema che accende da sempre il dibattito: il dress code nelle scuole. Il liceo Vittorio Colonna di via dell’Arco del Monte, a pochi passi da.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ppe, i parlamentari in visita dal Papa. Ecco il dress code (anti-tedeschi): “Niente abiti chiari, spalle e gambe coperte” A maggio torna l'Asta Malefica, dress code: eleganzaDopo il successo delle prime due edizioni, a maggio torna uno degli eventi più irriverenti e originali della scena friulana: l’Asta Malefica, format... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il cinema dei più piccoli: a Roma torna il Moscerine Film Festival; Sky TG24 Live In Roma 2026, il 7 maggio a Villa Torlonia: il programma; Il giovedì di fuoco delle scuole di Roma, gli studenti scendono in piazza: Non siamo prodotti; Sito Istituzionale | Torna, per la V edizione, il Moscerine Film Festival. Rivoluzione digitale per nidi e materne, arriva il registro elettronico: cosa cambia per le famiglieIl progetto, ora entrato nella fase di sviluppo, dovrebbe partire dal prossimo anno scolastico. Prevista un'app a disposizione di genitori, municipi e personale ... romatoday.it Il 6 e 7 maggio, nella Scuola sciopero COBAS con manifestazioni locali, a Roma il 6 al MIM. No alla riforma dei TecniciI COBAS indicono lo sciopero generale della Scuola nelle giornate del 6 e 7 maggio 2026 contro le prove INVALSI, per il ritiro della riforma degli Istituti tecnici, il recupero di almeno il 30% del sa ... tecnicadellascuola.it Spalletti impressionato a Roma, sondaggio Juve! Nico Gonzalez, idea scambio: chi offre l'Atletico - facebook.com facebook #Cristante, si avvicina il rinnovo con la #Roma. L’obiettivo è entrare nella Top 10 della storia x.com