A maggio torna l' Asta Malefica dress code | eleganza

A maggio si terrà la terza edizione dell’Asta Malefica, un evento che si distingue per il suo stile irriverente e originale. Organizzato da Creazioni Indigeste in collaborazione con la redazione di Mataran, l’evento trasforma il tradizionale meccanismo dell’asta in uno spettacolo che combina comicità e creatività. La manifestazione richiede un dress code elegante e si svolge nella scena friulana, attirando un pubblico interessato a un’esperienza diversa dal solito.

Dopo il successo delle prime due edizioni, a maggio torna uno degli eventi più irriverenti e originali della scena friulana: l’Asta Malefica, format firmato da Creazioni Indigeste insieme alla redazione di Mataran, pronta a trasformare il classico meccanismo dell’asta in uno spettacolo comico.🔗 Leggi su Udinetoday.it Dress code: cocktail. Come vestirsi (bene) senza sbagliareAbito da cocktail, pantaloni sì o no, tacchi, borse: tutto quello che serve sapere per interpretare il dress code più popolare di tutti Quante volte,... Met Gala 2026, svelato il dress code: Fashion is ArtPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.