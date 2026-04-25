Ppe i parlamentari in visita dal Papa Ecco il dress code anti-tedeschi | Niente abiti chiari spalle e gambe coperte

Un gruppo di parlamentari del Partito Popolare Europeo ha visitato il Papa e ha ricevuto indicazioni sul dress code da seguire durante l’incontro. È stato specificato che non sono ammessi abiti chiari, come bianco o crema, mentre sono consentiti solo colori scuri. La disposizione include anche il divieto di mostrare spalle e gambe coperte. La regola nasce anche per evitare situazioni simili a un precedente incontro, in cui un’esponente politica indossò un abito bianco.

Prima regola: niente abiti bianchi o color crema. “Non sono consentiti”. Ma colori scuri. Anche per evitare inciampi come quello del maggio 2023 in cui la premier Giorgia Meloni incontrò Papa Francesco vestita di bianco. Gli uomini invece devono indossare abiti blu o grigio scuro, le donne devono avere le spalle coperte e la gonna deve obbligatoriamente arrivare sotto al ginocchio. In vista della visita del gruppo dei parlamentari europei del Partito Popolare Europeo di sabato mattina da Papa Leone XIV, nei giorni scorsi agli onorevoli popolari di Bruxelles è arrivato un memo con le istruzioni per vestirsi in vista dell’incontro con il pontefice.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ppe, i parlamentari in visita dal Papa. Ecco il dress code (anti-tedeschi): “Niente abiti chiari, spalle e gambe coperte” Notizie correlate Letizia di Spagna in bianco da papa Leone, perché il dress code della regina non ha violato il protocolloCittà del Vaticano, 20 marzo 2026 – L'arrivo dei reali nel Cortile di San Damaso. Leggi anche: Casemiro, segnali chiari dal brasiliano: niente Arabia, priorità all’Europa. L’Inter fiuta il colpo e Chivu sogna Altri aggiornamenti Temi più discussi: La settimana successiva (20-24 aprile 2026); Tajani cerca il rilancio coi big del Ppe. Ma il suo problema è la Sicilia; Bilancio UE e crisi energetica: lunedì si apre la plenaria del Parlamento Europeo; Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Le tutele rafforzate per i parlamentariIn base all’articolo 68 della Costituzione, tra le varie tutele previste i parlamentari non possono subire perquisizioni domiciliari o personali, non possono essere arrestati o privati della libertà ... quotidiano.net Confetti e bomboniere per i parlamentari. Il sit-in degli organizzatori di matrimoni a MontecitorioSi sono radunati di fronte alla Camera i rappresentanti di Federmep, l’associazione che riunisce gli organizzatori di matrimoni ed eventi privati, per protestare a causa delle difficili condizioni di ... affaritaliani.it Oggi a Roma con il Gruppo PPE per riflettere insieme sulle sfide dell’Europa. Due giornate di confronto e dialogo con colleghi e rappresentanti della Chiesa su temi che toccano da vicino il nostro presente: il ruolo del cristianesimo nella costruzione dell’identit x.com Oggi alla celebrazione per i 50 anni del Partito popolare europeo (Ppe) a Roma ho ribadito che parlare di crescita in Europa significa affrontare un problema che esiste da decenni. Il contesto attuale è di profondo mutamento economico e geopolitico ma anch - facebook.com facebook