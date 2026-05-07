Nel Piano casa entrano anche 53mila immobili pubblici

Il ministero dell'Economia ha comunicato che nel nuovo Piano casa sono inclusi anche 53.000 immobili pubblici. Questa decisione potrebbe avere conseguenze sui progetti previsti e sulla gestione delle risorse immobiliari statali. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di interventi sul patrimonio pubblico, con l'obiettivo di riqualificare e valorizzare il patrimonio immobiliare dello Stato. La vicenda si inserisce in un quadro di discussioni in corso sul futuro delle proprietà pubbliche.

La fotografia che arriva dal ministero dell'Economia è destinata a pesare nel cantiere del Piano casa. È una ricognizione su dati provvisori al 31 dicembre 2022 ma aggiornata al 2025 del patrimonio immobiliare pubblico residenziale non in uso: 53.241 unità oggi non utilizzate, per oltre 9,4 milioni di metri quadrati complessivi. Un bacino ampio, disperso sul territorio, che diventa la leva potenziale per allargare l'offerta abitativa in tempi rapidi grazie agli strumenti del nuovo Piano varato dal governo Meloni giovedì scorso. Strumenti tra i quali spicca anche il censimento e la possibile riconversione di questi immobili. Il...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Nel Piano casa entrano anche 53mila immobili pubblici Notizie correlate Piano casa, il governo approva anche il ddl sugli sgomberi: «Più veloci gli sfratti e il rilascio degli immobili»Il Piano casa arriva in Consiglio dei ministri e porta con sé anche il dossier sgomberi. Meloni su Piano Casa: Approvate norme per sgomberi immobili occupati(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Insieme al decreto sul piano Casa, il Cdm approva anche un disegno di legge con dichiarazione d'urgenza sul... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cosa c'è nel Piano casa: sfratti più veloci, aiuti per i genitori separati, 60mila case popolari, le norme punto per punto; Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 173; Piano Casa. Comune di Milano apre i primi tre bandi, proposte entro il 26 giugno; Recupero ERP, housing sociale e investimenti privati: ecco cosa prevede il Piano Casa 2026. Piano Casa: punti di forza e criticitàIl Piano Casa rappresenta una base importante, la sua riuscita dipenderà dalla capacità di tradurre le intenzioni in risultati concreti ... interris.it Cosa c’è nel Piano casa: sfratti più veloci, aiuti per i genitori separati, 60mila case popolari, le norme punto per puntoDall’housing sociale al dimezzamento degli oneri dei notai, agli sfratti più veloci. L’intento è mettere mano anche al patrimonio edile residenziale pubblico, rendendolo utilizzabile ... corriere.it LabTv. . Caso Santamaria nel vivo: l’ex dirigente ha avviato la collaborazione con i magistrati. Sul piano politico, intanto, a Palazzo Mosti resta alta la tensione sul caso degli incarichi alla dirigente Moretti, tra polemiche, smentite e nuove prese di posizione dell - facebook.com facebook Cosa c’è e cosa manca nel “Piano Casa” del governo. Nel testo si parla di recupero di alloggi pubblici, fondi immobiliari e investimenti privati. Non ci sono però i 10 miliardi di cui parla Meloni. x.com