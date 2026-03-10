Il centravanti della Fiorentina si sta preparando per tornare in campo e punta la partita contro la Cremonese. Dopo l’assenza contro il Parma a causa di un problema alla tibia, l’attaccante sta lavorando per recuperare in vista della prossima sfida di campionato. La squadra conta sul suo ritorno per rafforzare l’attacco.

Ha fatto di tutto per essere in campo contro il Parma domenica scorsa, ma alla fine si è seduto in tribuna a guardare i compagni perché il dolore alla tibia non dava tregua. Ora Moise Kean ha messo nel mirino Cremona ed è una corsa contro il tempo che questa volta vuole vincere. L’attaccante sarà sicuramente out in Conference League e lo sarebbe stato pure nel caso di recupero perché deve essere gestito in ogni modo, visto che dalle sue reti passano le speranze di salvezza dei viola. Lunedì diventa indispensabile trovare la via del gol, anche perché la Fiorentina è rimasta a secco nelle ultime due giornate, sia con Kean a Udine che senza di lui in casa con il Parma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina, Kean verso il rientro: il centravanti punta la Cremonese

Articoli correlati

Riecco Kean: dopo un mese di calvario la Fiorentina ritrova il centravantiLa caviglia finalmente guarita, le treccine raccolte e tanta voglia di divertirsi col pallone.

Leggi anche: Kean crolla come la sua Fiorentina. C’era una volta il centravanti che trascinava tutta Firenze (e i dati preoccupano tutti)

FIORENTINA SALVA AL 92'N! KEAN DECISIVO CONTRO LA CREMONESE

Tutto quello che riguarda Fiorentina Kean verso il rientro il...

Temi più discussi: Fiorentina, Kean verso il forfait col Parma: i tempi di recupero; Kean recupera per il Parma? Tra salvezza e futuro, la Fiorentina ha bisogno del suo uomo più importante; Fiorentina, corsa contro il tempo per Kean: le sensazioni verso il Parma; Fiorentina-Parma, le ultime dai campi: Vanoli col dubbio Kean. Emergenza in difesa per Cuesta.

Infortunio Kean: c’è già il verdetto verso Fiorentina-Rakow CzestochowaInfortunio Kean - Pareggio importante quello conquistato contro il Parma nella giornata di ieri, domenica 8 marzo, per la ... fantamaster.it

Fiorentina, quanto manca al rientro di Kean? Le ultimeDopo tre partite senza vittoria, tra qui anche il match di Conference League contro il Jagielloni, la Fiorentina si prepara ad un mini ciclo di partite molto complicato. Il doppio confronto di ... fantacalcio.it

Il Verona non vinceva dal 14 dicembre 2025. Raccolse 3 punti sul campo della Fiorentina. Dopo quella vittoria sono arrivate 9 sconfitte e 3 pareggi in 12 partite. La formazione di Sammarco era ultima in classifica con il Pisa, a quota 15 punti. Adesso è penulti - facebook.com facebook

Il calendario è amico della #Fiorentina x.com