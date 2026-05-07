Un uomo di 88 anni affetto dal morbo di Parkinson ha visto cancellarsi numerosi appuntamenti medici negli ultimi mesi, nonostante fosse stato riconosciuto un’invalidità dell’85% circa due anni fa. La famiglia riferisce che, in alcune occasioni, è stato loro consigliato di rivolgersi a strutture private per ottenere assistenza. La situazione mette in evidenza le difficoltà riscontrate nelle procedure sanitarie pubbliche in Lombardia.

Milano – Suo padre ha 88 anni e convive col morbo di Parkinson. Per questo, poco meno di due anni fa, gli è stata riconosciuta un’invalidità dell’85%. Da allora, però, le sue condizioni si sono aggravate, come è fisiologico che sia: il morbo di Parkinson è una malattia neurodegenerativa. Da qui la necessità di una rivalutazione del suo stato di salute, la necessità che l’aggravamento delle sue condizioni sia certificato e la percentuale di invalidità aumentata. “A mio papà – spiega Elisa Soncin, sua figlia – finora non sono state riconosciute né l’indennità di accompagnamento né le agevolazioni previste dalla legge 104. L’una e le altre ora sono necessarie”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel girone (infernale) della sanità lombarda: “Per mio papà 88enne col Parkinson appuntamenti cancellati. Poi l’invito ad andare col privato”

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