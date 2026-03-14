Kimi Antonelli fa la storia della F1 poi subito il tenero abbraccio col papà e con Hamilton

Da fanpage.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kimi Antonelli ha stabilito il record come il più giovane pole-man nella storia della Formula 1, raggiungendo questa risultato all'età di 19 anni e 6 mesi. Dopo aver conquistato la pole, si è confrontato con il papà, che gli ha fatto da mentore, e ha condiviso un abbraccio con Lewis Hamilton, presente alla gara.

Kimi Antonelli è diventato il più giovane pole-man nella storia della Formula 1, a 19 anni e 6 mesi. Subito dopo ha abbracciato il papà, suo mentore, e Lewis Hamilton che ha scommesso sul futuro del pilota italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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