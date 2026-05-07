La Mangialonga è un evento che combina escursioni nella natura con momenti di degustazione di prodotti tipici locali. Durante il percorso, i partecipanti attraversano paesaggi naturali e visitano punti di interesse storico, mentre si gustano specialità enogastronomiche della zona. L'iniziativa coinvolge diverse tappe, offrendo un’esperienza all’aperto dedicata alla scoperta delle tradizioni culinarie e del patrimonio paesaggistico della regione.

Un camminata immersi nella natura alla scoperta delle bellezze del territorio con la degustazione dei prodotti dell’enogastronomia locale. Torna sulle strade del territorio l’appuntamento con la Mangialonga, l’evento in programma sabato 16 maggio che prevede un percorso di circa 8 chilometri con 5 tappe di degustazione dedicate ai prodotti tipici del territorio: mieli e formaggi locali a Porta Isolabella, focacce e torte di verdura alla Pieve di Marinasco, pasta al pesto a Cozzano, crostoni con acciughe a Sant’Anna e, in località La Gira, dolci e caffè a conclusione del percorso. La presentazione ufficiale ieri alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Alberto Giarelli, Alessandro Ferrante e Simona Duce dell’Associazione Tuttifrutti e Maurizio Cattani del Cai La Spezia (nella foto).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel fascino della Mangialonga. Escursioni fra storia e natura con le bontà dei prodotti tipici

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