Sagra della Mostardella 2026 a Vicomorasso con prodotti tipici musica e aperaduno

Domenica 7 aprile si svolgerà a Vicomorasso, frazione di Sant'Olcese, la 26ª edizione della Sagra della Mostardella. L'evento è organizzato dalla Croce Rossa – Comitato di Sant'Olcese con il supporto delle associazioni locali. La manifestazione prevede la presenza di prodotti tipici, musica e un aperaduno, attirando residenti e visitatori dell'entroterra genovese. La sagra rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità del territorio.

Domenica 7 aprile torna un grande classico nell'entroterra genovese: a Vicomorasso (frazione di Sant'Olcese) ecco la 26^ edizione della Sagra della Mostardella, organizzata dalla Croce Rossa - Comitato di Sant'Olcese con la collaborazione delle associazioni del territorio. In concomitanza con la sagra si svolgerà il 2° Aperaduno MostardellApe. La mostardella è un tipico salume dell'entroterra ligure: si tratta di un insaccato di carne suina e bovina cruda, nato originariamente per utilizzare tutti i ritagli di carne scartati durante la lavorazione dei salumi. È dunque un piatto “povero”, nato per non buttare via proprio nulla dalla preparazione dei salumi più conosciuti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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L'Italia che sboccia: viaggio tra le sagre e i riti della primavera 2026C’è un filo invisibile che attraversa l’Italia quando l’inverno cede il passo alla primavera. È un filo fatto di terra, fiori, mani che lavorano e piazze che si riempiono. Un racconto che unisce Nord ... leggo.it