Natura storia e cultura | le escursioni in programma fino a ottobre in Valtidone

Fino a ottobre, nel territorio della Val Tidone si svolgono diverse escursioni organizzate da guide ambientali. Il progetto, chiamato “Val Tidone Lentamente - Edizione 2026”, è promosso dal Comitato Storico Culturale Val Tidone e coinvolge anche le province vicine. Le attività permettono di esplorare paesaggi naturali, siti storici e aspetti culturali della zona attraverso percorsi guidati. Le escursioni sono aperte a chi desidera scoprire il territorio in modo lento e consapevole.

Entra nel vivo il “Val Tidone Lentamente - Edizione 2026”, circuito di escursioni organizzate da guide escursionistiche ambientali “Aigae” e promosso dal “Comitato Storico Culturale Val Tidone” che si sviluppano nel territorio valtidonese e nelle vallate limitrofe coinvolgendo le province di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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