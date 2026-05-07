Nei cinema lecchesi tengono banco Il Diavolo veste Prada e Michael
Nei cinema lecchesi continuano ad alternarsi le proiezioni dei due film campioni di incasso delle ultime settimane, il bipic su Michael Jackson e il secondo capitolo de Il Diavolo veste Prada. C'è anche però Cena di classe, interessante commedia firmata da Francesco Mandelli. La trama di Cena di.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale
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