È arrivato nelle sale il biopic dedicato al Re del Pop, attirando l’attenzione di molti spettatori. Contestualmente, torna sul grande schermo anche il sequel di un famoso film sulla moda, interpretato da una protagonista nota per il suo stile inconfondibile. L’estate dei blockbuster si apre quindi con due grandi attesi ritorni cinematografici, entrambi protagonisti di ampie campagne pubblicitarie e aspettative di pubblico.

È finalmente uscito l’atteso biopic sul Re del Pop, ma ritorna in sala anche una Regina della Moda, Meryl Streep, con il sequel del Diavolo veste Prada Ne è passato di tempo da quella estate del 2009, quando Michael Jackson, morendo improvvisamente, lasciò alle sue spalle una vita controversa, un impero musicale, un giallo sulla sua dipartita, una famiglia litigiosa per l’eredità e un pianeta costellato di fans addolorati e pronti a tutto per adorarlo. Sembrava impossibile trovare un attore degno di interpretarlo in un film. Sia per le caratteristiche fisiche che per le capacità di ballo. E in questo Michael, di Antoine Fuqua ha il merito, non nepotistico, di aver messo in pista Jafaar Jackson, uno dei figli di Jermaine, a sua volta fratello del King of Pop.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Michael e Il Diavolo veste Prada 2: inizia l’estate dei blockbuster

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Il biopic 'Michael', dedicato a Michael Jackson e diretto da Antoine Fuqua, ha debuttato in testa al botteghino nordamericano con oltre 97 milioni di dollari d’incasso nel primo weekend, segnando quella che l’analista David A. Gross ha definito “un’apertura da x.com