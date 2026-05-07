’Ndrangheta Le condanne alzano il velo

Una sentenza a Brescia ha portato alla condanna di diversi imputati coinvolti in un’organizzazione criminale radicata tra Flero e Castelmella. La procura ha ricostruito l’esistenza di una “locale” della ‘ndrangheta, collegata alla cosca Alvaro di Sant’Eufemia. Questa cellula, pur ispirata alla casa principale, agisce in modo autonomo sul territorio e rappresenta un elemento di rilievo nel quadro delle attività criminali della regione.

Sentenza storica a Brescia: tra Flero e Castelmella è radicata una “locale“, una cellula ‘ndranghetista diretta emanazione della cosca Alvaro di Sant’Eufemia dell’Aspromonte, Reggio Calabria, ispirata alla casa “madre“ ma autonoma sul territorio. Di questo almeno è convinta la gup, Valeria Rey, che ieri al termine del processo in abbreviato ha sposato in toto la ricostruzione della DDA, infliggendo 18 condanne, di cui sei per associazione di stampo mafioso. Un verdetto pionieristico, che non si era mai visto a Brescia negli ultimi decenni. La pena più alta, 18 anni, l’ha rimediata il 40enne calabrese Francesco Tripodi, il presunto boss che...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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