42 condanne alla ‘Ndrangheta | così la mafia controllava voti e appalti

La ‘Ndrangheta condannata per scambio elettorale politico-mafioso: 42 condanne a Catanzaro Un colpo durissimo alla ‘Ndrangheta è arrivato dal tribunale di Catanzaro, dove il Gup Mario Santoemma ha emesso 42 condanne per scambio elettorale politico-mafioso e controllo degli appalti pubblici. Le pene vanno da 1 a 20 anni, con assoluzioni per sette imputati. L’inchiesta Karpanthos ha svelato il potere dei clan Carpino e Cervesi, non solo in Calabria ma anche nel Nord Italia, dimostrando come la mafia abbia tessuto una rete di controllo capillare e pervasivo. Al centro dell’indagine c’è il Comune di Cerva, dove esponenti della criminalità organizzata avrebbero stretto accordi con la politica locale per garantire pacchetti di voti in cambio di mazzette e appalti pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

