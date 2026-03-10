‘Ndrangheta e narcotraffico a Torino | otto condanne fino a 18 anni per il triangolo della cocaina dal Brasile con il boss Nicola Assisi

Il processo di primo grado sull'inchiesta “Samba” si è concluso il 10 marzo con otto condanne e un’assoluzione. Le sentenze riguardano il narcotraffico dal Brasile a Torino, coinvolgendo la ‘ndrangheta e i sodali del boss Nicola Assisi. Le pene variano fino a diciotto anni di carcere per i principali imputati. La vicenda si riferisce a un triangolo della cocaina tra Brasile e Piemonte.

Otto condanne a pene fino a diciotto anni di carcere e un’assoluzione. Oggi, 10 marzo, è terminato così il processo di primo grado scaturito dall’inchiesta “Samba” sul narcotraffico dal Brasile a Torino, con la complicità della ‘ndrangheta e i sodali del boss Nicola Assisi. Come aveva chiesto la procura, la pena più elevata è per Francesco Barbaro detto Ciccio Salsiccia. Poi ci sono le condanne a 14 anni di carcere per Nicola De Carne (avv. Alessandro Radicchi e Massimo Strumia); 12 anni per Christian Sambati (avv. Vincenzo Coluccio); 10 anni e otto mesi per Rosaria Felletta (avv. Michela Malerba); 10 anni per Giovanni Pipicella (avv. Enrico Buratti e Alessandro Bavaro) e Vincenzo Pasquino (avv. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

'Ndrangheta e narcotraffico a Torino: la sentenza per il triangolo della cocaina dal Brasile con il boss Nicola AssisiSono nove gli imputati che oggi, 10 marzo, rischiano la condanna nel processo di primo grado scaturito dall'inchiesta "Samba" sul narcotraffico dal...

