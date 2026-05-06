‘Ndrangheta a Brescia condannate 19 persone legate al clan Tripodi | Associazione mafiosa e scambi con la politica

Il Tribunale di Brescia ha condannato 19 persone coinvolte in un'inchiesta della Dda riguardante il clan della 'ndrangheta guidato dalla famiglia Tripodi a Flero. Le accuse principali sono state di associazione mafiosa e di scambi con la politica. La sentenza si basa sulle indagini condotte nel corso delle quali sono stati raccolti elementi relativi alle attività illecite del gruppo e ai rapporti con figure del mondo politico.

La gup del Tribunale di Brescia ha condannato 19 persone per l'inchiesta della Dda con al centro il clan della 'ndrangheta gestito dalla famiglia Tripodi a Flero. Altre sei hanno patteggiato, due sono state assolte.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate ‘Ndrangheta a Roma, 240 anni di carcere per il clan Alvaro-Carzo: prima “locale” della CapitaleMaxi condanna a Roma nel processo Propaggine: oltre 240 anni a 40 imputati del clan Alvaro-Carzo. “Devi portare 50mila euro a Ponticelli”: in carcere “‘o Veloce”, sul corpo i tatuaggi del clanSottoposto a fermo Vincenzo Valentino, ritenuto affiliato al clan De Micco; avrebbe imposto il pizzo a un imprenditore a nome di "chi comanda a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: 31enne di Cutro condannato per un omicidio di ‘ndrangheta commesso quando era minorenne. ‘Ndrangheta a Brescia, condannate 19 persone legate al clan Tripodi: Associazione mafiosa e scambi con la politicaLa gup del Tribunale di Brescia ha condannato 19 persone per l'inchiesta della Dda con al centro il clan della 'ndrangheta gestito dalla famiglia Tripodi ... fanpage.it ‘Ndrangheta nel Bresciano, 19 condannati: 18 anni a Francesco Tripodi, 6 all’ex assessore GaleazziProsegue il processo di primo grado per gli altri imputati, tra cui suor Anna Donelli e Giovanni Acri, medico ed ex consigliere comunale di Brescia con ... milano.repubblica.it