Ncc aggrediti durante lo sciopero dei taxi con uova e bottiglie | la denuncia

Durante uno sciopero dei taxi a Napoli, alcuni operatori Ncc sono stati coinvolti in un episodio di aggressione. Testimoni riferiscono che sono stati colpiti con uova e bottiglie, mentre gruppi di tassisti li hanno fermati e costretti a far scendere turisti presenti nei loro veicoli. L’accaduto ha generato preoccupazione tra i professionisti coinvolti e tra i visitatori presenti sul posto.

Durante lo sciopero dei tassisti a Napoli, operatori Ncc sarebbero stati aggrediti con lanci di uova e bottiglie, fermati da gruppi di tassisti e costretti a far scendere turisti spaventati dai loro veicoli. A denunciarlo è Sistema Trasporti, associazione di categoria che rappresenta il trasporto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sciopero dei taxi a Napoli, tensione in strada: «Uova contro vigili» Leggi anche: Uber conquista Roma, utenti in aumento del 65%: "Collaboriamo con taxi e ncc" Una raccolta di contenuti Si parla di: Ncc aggrediti durante lo sciopero dei taxi con uova e bottiglie: la denuncia; Sciopero dei taxi a Napoli 5 maggio: momenti di tensione con gli Ncc.