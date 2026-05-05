Sciopero dei taxi a Napoli tensione in strada | Uova contro vigili

A Napoli, i tassisti hanno organizzato uno sciopero che ha portato a tensioni nelle strade. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno lanciato uova contro le forze dell’ordine e si sono verificati scontri con le auto bianche che hanno preceduto e seguito il corteo. I manifestanti hanno acceso fumogeni gialli e intonato cori contro le multinazionali del settore, come Uber.

Auto bianche alla testa e alla coda del corteo. Fumogeni gialli e cori contro le multinazionali come Uber. Il Corso Umberto I, arteria fondamentale per la viabilità dell’intera città, va in tilt per la manifestazione di protesta dei tassisti. E non mancano momenti di grave tensione, con alcuni manifestanti particolarmente agitati. Soprattutto quando, sulla corsia opposta a quella in cui si muove il corteo, transitano alcuni van neri del servizio noleggio con conducente. Loro sono uno dei bersagli principali dei tassisti, accusati di «concorrenza sleale». «Lottiamo insieme. Scioperare è un diritto, gli atti vandalici no», risponderanno le associazioni degli Ncc.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sciopero dei taxi a Napoli, tensione in strada: «Uova contro vigili» Notizie correlate Leggi anche: Sciopero dei taxi a Napoli domani: attesi disagi per residenti e turisti. Sciopero dei taxi martedì 5 maggioSciopero nel settore taxi nella città di Napoli, per la giornata di martedì 5 maggio 2026, dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Taxi, sciopero e proteste in tutta Italia contro governo e app delle multinazionali; Sciopero dei taxi martedì 5 maggio; Sciopero taxi a Napoli martedì 5 maggio dalle 8 alle 22: corteo da piazza Garibaldi al Plebiscito; Taxi in sciopero, il 5 maggio paralizza le città: scontro aperto con governo e piattaforme digitali. Sciopero dei taxi a Napoli, tensione in strada: «Uova contro vigili»Auto bianche alla testa e alla coda del corteo. Fumogeni gialli e cori contro le multinazionali come Uber. Il Corso Umberto I, arteria fondamentale per la viabilità ... ilmattino.it Sciopero dei taxi a Napoli domani: attesi disagi per residenti e turisti.Domani, martedì 5 maggio 2026, Napoli vivrà una giornata di forte agitazione per i trasporti pubblici, a causa dello sciopero indetto dai tassisti della città. La protesta è programmata dalle 8:00 all ... napolipiu.com NanoTV. . #Napoli - Lo sciopero dei #Taxi napoletani che oggi hanno marciato in corteo chiedendo a gran voce alle istituzioni più tutele per la loro categoria, e controlli stringenti contro gli #Ncc irregolari e l’abusivismo dilagante che penalizza la loro professio - facebook.com facebook Altri sei giorni in carcere, Avila e Abukeshek fanno lo sciopero della fame. E la Flotilla convoca un’assemblea in Turchia x.com