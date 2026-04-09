Uber conquista Roma utenti in aumento del 65% | Collaboriamo con taxi e ncc

A Roma, nel 2025, sono cresciuti del 65% gli utenti che scelgono Uber rispetto all’anno precedente. La compagnia ha ridotto le tariffe, attirando un numero maggiore di clienti. La multinazionale collabora con taxi e NCC per offrire i propri servizi nella capitale. La crescita si registra in un periodo in cui Uber si è rafforzata nel mercato locale, con un aumento costante della domanda.

Tutti pazzi per Uber. A Roma, nel corso del 2025, il numero di utilizzatori delle auto della multinazionale californiana è aumentato del 65% rispetto all’anno precedente grazie, soprattutto, a una diminuzione delle tariffe per gli utenti.Uber a RomaQualcuno, magari, potrebbe rimanere confuso. Da. 🔗 Leggi su Romatoday.it Fiumicino approva il nuovo Regolamento Taxi e NCC: sconti del 20% e più licenzeFiumicino, 24 febbraio 2026 – Oggi il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato e dichiarato immediatamente eseguibile il nuovo Regolamento Taxi e... Regolamento taxi-Ncc, l’opposizione: “Bocciati tutti i nostri emendamenti”Partito Democratico, Lista Civica Ezio, Sinistra Italiana e Reti Civiche: “Consiglio comunale non è un passaggio notarile, ma il luogo dove si...