I New York Knicks hanno sconfitto i San Antonio Spurs 114-89, interrompendo una serie di 11 vittorie consecutive degli avversari. Nel match, Bridges e Brunson si sono distinti con ottime prestazioni difensive, contribuendo alla vittoria della squadra. La partita si è giocata tra le due formazioni di alto livello, con i Knicks che hanno preso il comando fin dall'inizio.

Nel confronto tra due roster di alto livello, i New York Knicks hanno prevalso sui San Antonio Spurs per 114-89, interrompendo una serie di 11 successi consecutivi della squadra texana. L’esito è stato determinato da un inizio convincente e da una gestione efficace dei ritmi, che ha premiato l’equilibrio offensivo e la solidità difensiva. Mikal Bridges ha chiuso con 25 punti, protagonista in fase offensiva insieme a Jalen Brunson, autore di 24 punti. In uscita dalla panchina, Mohamed Diawara ha aggiunto 14 punti. In evidenza anche la prova di Victor Wembanyama, che ha totalizzato 25 punti, 13 rimbalzi e 4 stoppate, offrendo una prestazione più incisiva rispetto alle due gare precedenti al Madison Square Garden. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Knicks bloccano gli Spurs: Bridges e Brunson protagonisti in difesa

