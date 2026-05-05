Playoff NBA | Brunson trascina i Knicks nel largo successo sui 76ers

Nella partita dei playoff NBA, i New York Knicks hanno ottenuto una vittoria schiacciante sui 76ers grazie a una prestazione dominante di Brunson. La squadra di Philadelphia ha subito un distacco di 40 punti, mettendo in evidenza difficoltà difensive e una possibile stanchezza dopo la sfida precedente contro Boston. La partita si è conclusa con un ampio margine a favore dei Knicks, che hanno dimostrato di essere in grande forma.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Philadelphia a subire un distacco di 40 punti?. Perché la stanchezza post-Boston ha distrutto la difesa dei 76ers?. Chi ha permesso ai Timberwolves di superare gli Spurs nonostante l'assenza?. Come può Wembanyama compensare le lacune offensive con le sue stoppate?.? In Breve Karl-Anthony Towns segna 17 punti mentre Paul George ne mette 17 per Philadelphia.. Minnesota vince 104-102 grazie a 21 punti di Julius Randle e 18 di Edwards.. Victor Wembanyama registra una tripla doppia con 15 rimbalzi e 12 stoppate.. Philadelphia subisce il calo fisico dopo la serie vinta 4-3 contro i Celtics.. I New York Knicks dominano i Philadelphia 76ers con un finale di gara da 137-98, mentre i Minnesota Timberwolves superano i San Antonio Spurs per 104-102 in una sfida combattuta all’Ovest.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff NBA: Brunson trascina i Knicks nel largo successo sui 76ers Notizie correlate NBA, i risultati della notte (5 maggio): largo successo dei Knicks sui 76ers, blitz esterno dei Timberwolves contro gli SpursAltra grande notte in NBA con le gare-1 valevoli per secondo turno dei playoff 2026 sia per la Eastern che per la Western Conference: andiamo a fare... Playoff NBA: Edwards torna e trascina Minnesota, Knicks dominanti su PhiladelphiaI Timberwolves vincono gara-1 contro gli Spurs con il rientro del loro leader, New York travolge i Sixers e firma un record Ritorno decisivo per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Edwards, rientro col botto: batte Wemby a San Antonio. New York spazza via Philadelphia; Playoff Nba, Knicks dominano, Minnesota ok al fotofinish; NBA, Brunson non sbaglia il colpo: 39 punti in gara-5 e Knicks vicini a passare il turno; ? Wemby stoppa Avdija e i Trail Blazers, Embiid riapre la serie contro i Celtics. Playoff NBA, i risultati della notte: Minnesota passa a San Antonio, Knicks a valangaLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, i risultati della notte: Minnesota passa a San Antonio, Knicks a valanga ... sport.sky.it Playoff NBA: Edwards torna e trascina Minnesota, Knicks dominanti su PhiladelphiaI Timberwolves vincono gara-1 contro gli Spurs con il rientro del loro leader, New York travolge i Sixers e firma un record Edwards rientra e Minnesota parte fo ... sportface.it PLAYOFFS - I New York Knicks sono diventati la prima squadra nella storia dei Playoffs (nell'era del Play-By-Play, 1997-98) a comandare con 30+ punti 3 partite consecutive..oltre ad averle vinte con 25+ punti - facebook.com facebook Juventus Next Gen al secondo turno playoff Quando si gioca la sfida con la Pianese x.com