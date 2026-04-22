Nella notte tra il 22 aprile sono stati disputati diversi incontri dei playoff NBA. I Philadelphia 76ers e i Portland Trail Blazers hanno ottenuto una vittoria ciascuno, pareggiando le rispettive serie. I Los Angeles Lakers hanno invece conquistato la seconda vittoria consecutiva, portandosi sul 2-0 nelle sfide di playoff. La stagione 2025-2026 è entrata nel vivo dei primi turni, con le partite che proseguono nelle varie conference.

Dopo la lunga regular season, la NBA 2025-2026 sta affrontando ora il primo turno playoff ad Est e ad Ovest. Nella notte sono infatti andati in scena tre match che hanno rimesso in discussione due serie. Nello specifico, i Philadelphia 76ers si sono imposti in trasferta sui Boston Celtics, pareggiando la serie. Stesso risultato, sempre in trasferta, per Portland che porta sull’1-1 la sfida con i San Antonio Spurs. Il fattore casa regge solo per i Los Angeles Lakers che battono i Rockets portandosi sul 2-0. Doveva essere la notte dell’allungo dei Boston Celtics ma, contro pronostico, sono i Phialdelphia 76ers a riaprire il discorso con una grande gara-2 giocate in trasferta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (22 aprile): 76ers e Portland Trail Blazers pareggiano le loro serie. I Lakers si portano sul 2-0

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