NBA Spurs inarrestabili | ottava vittoria di fila I Pistons travolgono i T-Wolves

I San Antonio Spurs hanno conquistato l'ottava vittoria consecutiva battendo la squadra di casa con un punteggio di 115-102. Nella stessa giornata, i Pistons hanno vinto contro i T-Wolves con un risultato di 123-98. La partita si è svolta nel territorio statunitense e ha visto le due squadre affrontarsi in diverse sfide di campionato.

San Antonio (Stati Uniti), 29 marzo 2026 – I San Antonio Spurs hanno tutte le intenzioni di blindare a doppia mandata il loro secondo posto in Western Conference e lo hanno messo in chiaro anche questa notte conquistando l’ottava vittoria di fila: a cadere sotto i colpi della franchigia texana questa volta sono stati i Milwaukee Bucks, ormai fuori dai giochi della corsa playoffplay in ad Est e sconfitti in casa con un severo 127-95. Senza storia la gara andata in scena al Fiserv Forum, dove gli Spurs hanno schiacciato sul pedale dell’acceleratore da subito e hanno archiviato la pratica con un primo tempo da 67 punti segnati e soli 45 subiti.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, Spurs inarrestabili: ottava vittoria di fila. I Pistons travolgono i T-Wolves Articoli correlati NBA, va ai Pistons il big match contro i Thunder. Decima vittoria di fila per gli SpursDetroit (Stati Uniti), 26 febbraio 2026 – L’attesissimo scontro tra prime della classe di Est ed Ovest è andato ai Detroit Pistons che hanno... NBA, i Thunder piegano i T-Wolves e vincono l'ottava di filaOklahoma City (Stati Uniti), 16 marzo 2026 – Non accenna a fermarsi la corsa degli Oklahoma City Thunder, che nella notte hanno centrato l’ottava... Tutti gli aggiornamenti su Spurs inarrestabili Discussioni sull' argomento Gli Spurs annientano i Bucks, 24^ vittoria nelle ultime 26! 76'ers corsari a Charlotte; Notte NBA: Murray firma 53 punti e infiamma la corsa ai playoff. Spurs, ottava vittoria consecutiva: Wembanyama e Castle travolgono i BucksSan Antonio allunga la propria striscia positiva e firma l’ottava vittoria consecutiva dominando Milwaukee con un netto 127-95, in una serata in cui la differenza di intensità ... pianetabasket.com Ottava vittoria di fila degli Spurs, Bucks fuori dalla post-seasonROMA (ITALPRESS) – L’ottavo successo consecutivo di San Antonio e una vetta più vicina. L’ennesimo passo falso di Milwaukee che segna la matematica esclusione dalla post-season. Destini incrociati tra ... lagazzettadelmezzogiorno.it #NBA, #Thunder inarrestabili: nona vittoria consecutiva. Dominano #Spurs e #Nuggets - #sportpress24 sportpress24.com/2026/03/18/nba… @NBAonPrime @TheNBACentel @NBAReplays_ @NBA @NBATV @TheDunkCentral @NBAHistory @ESPNNBA @ x.com #NBA, #Thunder inarrestabili: nona vittoria consecutiva. Dominano #Spurs e #Nuggets - #sportpress24 - facebook.com facebook