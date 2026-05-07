NBA Conference | OKC e Detroit dominano i Lakers e i Cavaliers

Nella NBA, le partite della conference hanno visto OKC e Detroit mettere in difficoltà rispettivamente i Lakers e i Cavaliers. I Thunder hanno ottenuto una vittoria contro la squadra di Los Angeles, mentre i Pistons hanno superato i Cavaliers grazie a un'ottima prestazione del loro quintetto. L'assenza di Luka Doncic si fa sentire sui Lakers, mentre i Pistons si sono distinti per aver neutralizzato le stelle avversarie di Cleveland.

? Cosa scoprirai Come faranno i Lakers a compensare l'assenza di Luka Doncic?. Perché il quintetto dei Pistons ha annullato le stelle di Cleveland?. Chi potrà sostenere LeBron James dopo il dominio di Holmgren?. Come influirà la gestione del carico di lavoro di James sulla serie?.? In Breve Chet Holmgren registra doppia doppia con 24 punti e 12 rimbalzi per OKC.. Shai Gilgeous-Alexander segna 18 punti mentre LeBron James ne mette 27 per Los Angeles.. Cade Cunningham e Tobias Harris chiudono rispettivamente con 23 e 20 punti a Detroit.. Donovan Mitchell e James Harden segnano 23 e 22 punti per i Cleveland Cavaliers.. Le prime sfide delle semifinali di Conference NBA del 6 maggio 2026 vedono Oklahoma City Thunder e Detroit Pistons imporsi con autorità, portandosi in vantaggio nelle rispettive serie per 1-0.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Jeff Teague's NBA Playoff Reaction: Thunder DOMINATE LeBron James & Lakers, Pistons BEAT Cavaliers

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