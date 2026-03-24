NBA i Lakers cadono a Detroit | Doncic non basta Wembanyama stende Miami OKC passa a Philly

Nella notte di gioco NBA, i Lakers sono stati sconfitti a Detroit con Jenkins che ha segnato 30 punti nel quarto periodo. I Mavericks hanno vinto contro Miami grazie a Wembanyama, mentre Oklahoma City ha battuto Philadelphia. Fontecchio non ha segnato punti nella partita degli Heat, che hanno subito la loro quinta sconfitta consecutiva.

Jenkins affonda i gialloviola con 30 punti nel finale. Fontecchio a secco nella quinta sconfitta di fila degli Heat. Durant da 40 e Sengun in tripla doppia non salvano Houston. Golden State batte Dallas all’overtime, Atlanta dilaga su Memphis Notte NBA ricca di verdetti e colpi di scena nella notte tra lunedì e martedì. Cadono i Lakers a Detroit, gli Heat incassano la quinta sconfitta consecutiva, mentre Golden State riesce a piegare Dallas solo all’overtime. Non mancano le grandi prestazioni individuali, da Durant a Banchero, passando per Siakam e Flagg. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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