Nautica | Sea Index amplia rete globale porti turistici e arriva in Giappone

La Superyacht Eco Association SEA Index ha annunciato l'espansione della sua rete, includendo ora porti turistici in Giappone. Questa organizzazione, specializzata nella promozione di pratiche sostenibili nel settore nautico, ha siglato accordi con strutture portuali nel paese asiatico. L'iniziativa mira a integrare i porti giapponesi nella mappa internazionale della nautica di lusso, rafforzando le connessioni tra le strutture e la promozione di pratiche eco-sostenibili.

La Superyacht Eco Association SEA Index arriva in Giappone. Si tratta della prima alleanza istituzionale nella regione Asia-Pacifico attraverso una nuova partnership strategica con la Japan Marina & Beach Association (JMBA) e apre un nuovo capitolo nella diffusione globale di standard di sostenibilità nel settore dello yachting, misurabili e verificati da terze parti. Lo strumento, originariamente fondato dallo Yacht Club de Monaco in partnership con Credit Suisse (oggi parte di UBS Group), consente a armatori, comandanti, cantieri navali, porti turistici e istituzioni finanziarie di passare dalle intenzioni a prestazioni ambientali misurabili, comparabili e concrete.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nautica: Sea Index amplia rete globale porti turistici e arriva in Giappone Notizie correlate Nautica: Monaco guida transizione green, accordo tra SEA Index e Port de Marseille FosIl Port de Marseille Fos accelera il proprio percorso di transizione ambientale nel settore marittimo attraverso una nuova partnership con la... Leggi anche: Creepy Nuts: il Giappone che non chiede permesso, conquista l’hip hop globale e arriva al Coachella Panoramica sull’argomento Nautica: Shamrock V ottiene certificazione Sea Index alla Monaco Classic WeekLo Shamrock V (36,11 m), il primo yacht J-Class e l’unico costruito in legno, ha ottenuto la certificazione SEA Index nel corso della 17esima Monaco Classic Week – La Belle Classe. Varata nel 1930 per ... lapresse.it Nautica: Shamrock V ottiene certificazione Sea Index alla Monaco Classic WeekShamrock V, J-Class, SEA Index, Sir Thomas Lipton, Hugh Morrison, Yacht Club de Monaco, Principe Alberto II di Monaco, Credit Suisse, Lloyd's Register, Seychelles ... corrieredellumbria.it