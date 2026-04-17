Nautica | Monaco guida transizione green accordo tra SEA Index e Port de Marseille Fos

Il Port de Marseille Fos ha annunciato un accordo con il SEA Index per promuovere pratiche più sostenibili nella gestione delle attività portuali. La collaborazione mira a integrare tecnologie e procedure che riducano l’impatto ambientale, rafforzando l’impegno del porto verso la transizione green. L’intesa si inserisce in un percorso di miglioramento delle attività e di adozione di standard più attenti all’ambiente, senza specificare dettagli sui progetti o le tempistiche.

Il Port de Marseille Fos accelera il proprio percorso di transizione ambientale nel settore marittimo attraverso una nuova partnership con la Superyacht Eco Association (SEA Index®), un’iniziativa che posiziona lo scalo francese tra i porti mediterranei più attivi nella promozione di un traffico di superyacht a minore impatto ambientale. L’accordo, formalizzato presso lo Yacht Club de Monaco, inserisce Marsiglia in una rete che comprende già 23 porti nel Mediterraneo, oltre a destinazioni nelle Seychelles e nei Caraibi. Il SEA Index®, fondato nel 2020 dallo Yacht Club de Monaco e da Credit Suisse (UBS Group), continua ad ampliare la propria presenza internazionale come sistema di riferimento per la misurazione e la promozione delle performance ambientali nel settore dello yachting.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nautica: Monaco guida transizione green, accordo tra SEA Index e Port de Marseille Fos Notizie correlate Leggi anche: Yacht Club de Monaco, Sea Index presenta certificazione su qualità dell’aria Yacht Club de Monaco, SEA Index e Nanni uniscono le forze per promuovere la sostenibilitàLa Superyacht Eco Association SEA Index ha avviato una collaborazione con l’azienda italiana Nanni per rafforzare ulteriormente un approccio concreto... Aggiornamenti e dibattiti Nautica: Monaco guida transizione green, accordo tra SEA Index e Port de Marseille FosIl Port de Marseille Fos accelera il proprio percorso di transizione ambientale nel settore marittimo attraverso una nuova partnership con la Superyacht Eco ... lapresse.it Nautica, regate ma anche formazione e transizione verde: il 2026 allo Yacht Club de MonacoCondivisione delle conoscenze, innovazione e impegno collettivo. Lo Yacht Club de Monaco inaugura una nuova stagione seguendo il suo approccio ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’. Nel 2026, ... corrieredellumbria.it