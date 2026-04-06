I Creepy Nuts sono un duo hip hop giapponese che ha conquistato l’attenzione internazionale, arrivando anche al festival Coachella. La loro presenza non si basa solo sui numeri o sulla viralità, ma sulla percezione che hanno di sé stessi e del loro stile. La loro musica e il loro modo di presentarsi stanno modificando il modo in cui vengono visti dall’estero, portando il loro ritmo in un palcoscenico globale.

Non succede spesso, ma quando succede si capisce subito. Non è una questione di numeri, non è nemmeno una questione di viralità — che pure c’è, ed è evidente — ma di percezione: cambia qualcosa nel modo in cui un artista viene guardato, raccontato, collocato. I Creepy Nuts sono arrivati esattamente lì, in quel punto in cui non ha più senso presentarli come “una scoperta”, né inserirli dentro la categoria rassicurante dell’eccezione asiatica. Il loro nome circola, si impone, si ripete, ma soprattutto non ha bisogno di essere tradotto. E questo, oggi, è il vero salto. Perché dietro c’è una costruzione che non nasce per il mercato globale, e proprio per questo riesce a entrarci senza attrito. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Creepy Nuts: il Giappone che non chiede permesso, conquista l’hip hop globale e arriva al Coachella

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