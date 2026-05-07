Nasce ' Pass-a-cuore' il progetto che aiuta i caregiver di persone con disabilità grave

Da ferraratoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato il progetto ‘Pass-a-cuore’, ideato per supportare i caregiver di persone con disabilità grave. La realizzazione di questa iniziativa deriva dall’ascolto diretto delle difficoltà quotidiane che affrontano queste persone. Il progetto mira a offrire strumenti e risorse specifiche per migliorare la gestione delle esigenze di chi si prende cura di soggetti con disabilità complessa. La sua nascita è stata annunciata in una sede dedicata alla tutela dei diritti sociali.

Nasce il progetto ‘Pass-a-cuore’. Un’idea che scaturisce dall’ascolto delle difficoltà quotidiane vissute dai caregiver di persone con disabilità grave. Punta a dar loro un aiuto concreto restituendo minuti preziosi e, contemporaneamente, innescando un cambiamento culturale.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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