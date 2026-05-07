Nasce ' Pass-a-cuore' il progetto che aiuta i caregiver di persone con disabilità grave
È stato presentato il progetto ‘Pass-a-cuore’, ideato per supportare i caregiver di persone con disabilità grave. La realizzazione di questa iniziativa deriva dall’ascolto diretto delle difficoltà quotidiane che affrontano queste persone. Il progetto mira a offrire strumenti e risorse specifiche per migliorare la gestione delle esigenze di chi si prende cura di soggetti con disabilità complessa. La sua nascita è stata annunciata in una sede dedicata alla tutela dei diritti sociali.
Nasce il progetto ‘Pass-a-cuore’. Un’idea che scaturisce dall’ascolto delle difficoltà quotidiane vissute dai caregiver di persone con disabilità grave. Punta a dar loro un aiuto concreto restituendo minuti preziosi e, contemporaneamente, innescando un cambiamento culturale.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Supporto psicologico: il 25 per cento delle persone con disabilità vi rinuncia, così come buona parte di chi se ne prende cura. Eppure: «un caregiver che sta bene fa un servizio più efficace alla persona che assiste»Il dato più significativo riguarda le rinunce: il 25,4% delle persone con disabilità ha dichiarato di aver abbandonato o di non aver avviato un...
Leggi anche: Orti, lavoro e inclusione: con "Milleorti per il Turismo" il progetto che cambia la vita a persone con disabilità
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: A Ferrara nasce 'PASS-a-cuore': progetto ideato da Cna per aiutare i caregiver di persone con disabilità grave; Nasce 'Pass-a-cuore', il progetto che aiuta i caregiver di persone con disabilità grave; Pass-a-cuore, a Ferrara nasce la rete solidale per sostenere i caregiver; Nasce Old Wild West Talks, un nuovo format in esclusiva su LNP PASS.
A Ferrara nasce 'PASS-a-cuore', il progetto che punta ad aiutare i caregiver di persone con disabilità graveUn progetto nato da un confronto personale e diretto tra la presidente della Fondazione Dalla Terra alla Luna, Mariella Ferri, caregiver da oltre trent'anni, e Valeria Ferri, avvocata già presidente ... cronacacomune.it
Nasce la ‘Rete del cuore’. Obiettivo: salvare vite. Istituzioni e volontariato in campoModena, 8 aprile 2026 – Chiunque può fare la differenza: bastano pochi minuti, le indicazioni degli operatori e un defibrillatore per trasformare un’emergenza in una possibilità di salvezza. Da questa ... ilrestodelcarlino.it
Questa ricetta nasce dall’idea di portare in tavola qualcosa di leggero ma ricco di gusto, capace di evocare profumi estivi e convivialità. - facebook.com facebook
A @ilfoglio_it ho scritto oggi perché nasce morta la Biennale di Putin, quella vergogna lagunare: x.com