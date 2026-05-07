Nasce ' Pass-a-cuore' il progetto che aiuta i caregiver di persone con disabilità grave

È stato presentato il progetto ‘Pass-a-cuore’, ideato per supportare i caregiver di persone con disabilità grave. La realizzazione di questa iniziativa deriva dall’ascolto diretto delle difficoltà quotidiane che affrontano queste persone. Il progetto mira a offrire strumenti e risorse specifiche per migliorare la gestione delle esigenze di chi si prende cura di soggetti con disabilità complessa. La sua nascita è stata annunciata in una sede dedicata alla tutela dei diritti sociali.