Lunedì 13 aprile 2026 si è aperta la selezione pubblica per Terre Altre, un'iniziativa rivolta ad artisti e curatori che lavorano con l’immagine in movimento. Il progetto si propone di creare un collegamento tra l’arte contemporanea e territori marginali, promuovendo nuove narrazioni audiovisive. La call invita professionisti a proporre progetti che coinvolgano queste tematiche e si rivolge a chi desidera partecipare a un percorso di ricerca e sperimentazione.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Un progetto che mette in dialogo arte contemporanea, territori marginali e nuove narrazioni audiovisive. Si apre oggi, lunedì 13 aprile, il bando per “ Terre Altre”, programma di residenze artistiche promosso dal Comune di Subbiano insieme alle organizzazioni di produzione culturale CasermArcheologica e Ideatica, r ivolto a giovani artisti visivi, registi, filmmaker e curatori under 36, provenienti da tutta Italia e dall’estero. Finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ Toscana 202127 e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via Terre Altre, open call per artisti e curatori dedicata all'immagine in movimento

Jazz Open, le altre star. Carboni, Stelar e Meute nel cast dei super artistiAnche se siamo ancora nel cuore dell’inverno, il grande palcoscenico dell’estate modenese sta ‘illuminando’ le sue stelle.

Biennale Arte 2026, 73 artisti e curatori chiedono di espellere Usa, Russia e IsraeleTra loro anche tre dei cinque che hanno organizzato e presentato la mostra dopo il decesso di Koyo Kouoh: «Il padiglione israeliano all'Arsenale...