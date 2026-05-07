Nasce Arianna Parma la piattaforma digitale che accompagna i caregiver nel percorso della cura

È nata Arianna Parma, una piattaforma digitale pensata per supportare i caregiver nel percorso di assistenza. In Italia, circa 8 milioni di persone si occupano quotidianamente di cure non cliniche, trovandosi spesso in situazioni complesse e difficili da gestire. La piattaforma mira a offrire strumenti e risorse per facilitare questa attività, rendendo più accessibili le informazioni e il supporto necessari.

Nel mito greco, fu il filo di Arianna a guidare Teseo fuori dal labirinto del Minotauro. Oggi, in Italia, quasi 8 milioni di persone 1 si trovano ogni giorno a districarsi in un labirinto diverso ma altrettanto disorientante: quello della cura non clinica. Diritti da attivare, pratiche.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Agricoltura 4.0: nasce Farm-Tech, la piattaforma che guida la transizione digitale nel Mediterraneo Fondazione Fiera, nasce la piattaforma digitale che connette fiere, eventi e territorioEntra nella fase operativa il Protocollo per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale tra Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano Spa,...