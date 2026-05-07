fondazione fiera nasce la piattaforma digitale che connette fiere eventi e territorio

È stata annunciata la creazione di una piattaforma digitale destinata a collegare fiere, eventi e il territorio circostante. Contestualmente, è stato avviato un Protocollo dedicato alla promozione e alla valorizzazione artistica, che ora passa alla fase operativa. Questa iniziativa mira a integrare le attività culturali e commerciali attraverso strumenti digitali, favorendo un collegamento diretto tra gli organizzatori e le comunità locali.

Entra nella fase operativa il Protocollo per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale tra Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano Spa, Regione Lombardia e i principali enti culturali del territorio con il progetto di una piattaforma digitale, capace di i ntegrare l’offerta culturale milanese, e progressivamente della Lombardia, con gli eventi fieristici anche attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale. In particolare un Chatbot dedicato che opererà come un Concierge virtuale con cui ci si potrà interfacciare per ottenere informazioni e suggerimenti personalizzati. La piattaforma cambierà automaticamente modalità d’uso a seconda del momento in cui viene utilizzata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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