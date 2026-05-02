È stata annunciata una nuova estrazione di VinciCasa, con un premio che prevede la possibilità di vincere una casa o 500.000 euro in contanti. Chi partecipa può scegliere tra le due opzioni, con regole precise per ottenere una quota del 60% del premio in forma immobiliare. Le modalità di partecipazione e le condizioni per qualificarsi sono state rese note dall’organizzatore, senza variazioni rispetto alle comunicazioni ufficiali.

? Cosa scoprirai Come cambia la vincita se si sceglie una casa invece dei contanti?. Quali sono le regole per ottenere il 60% del premio immobiliare?. Perché il vincitore deve diventare un acquirente attivo nel mercato edilizio?. Come gestire la liquidità limitata dopo aver vinto il primo premio?.? In Breve Premio principale: 40% contante e 60% destinato all'acquisto di immobili in Italia.. Giocata da 2 euro permette di indovinare cinque numeri su quaranta totali.. Estrazioni giornaliere attive dal luglio 2014 con premi per 2, 3 o 4 numeri.. Il meccanismo vincola i vincitori al mercato edilizio nazionale per la quota immobiliare.. Alle ore...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - VinciCasa: in palio una casa e 500.000 euro per l’estrazione

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