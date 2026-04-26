VinciCasa | in palio 500.000 euro tra contanti e case in Italia

Domenica 26 aprile si svolgerà l’estrazione di VinciCasa, con un montepremi totale di 500.000 euro. Il premio principale consiste nel 60% dell'importo messo in palio, utilizzabile per l'acquisto di immobili in Italia. I partecipanti possono vincere contanti o case, con l’obiettivo di mettere in palio somme e proprietà nel territorio nazionale. La lotteria coinvolge chi ha acquistato un biglietto valido per l’estrazione.

? Cosa sapere L'estrazione VinciCasa di domenica 26 aprile mette in palio 500.000 euro.. Il premio massimo prevede il 60% del valore destinato all'acquisto di immobili in Italia.. Alle ore 20:30 di questa domenica 26 aprile 2026, l’estrazione del gioco VinciCasa terrà il palco per la ricerca dei numeri vincenti su un totale di 40 combinazioni possibili. L’appuntamento con la fortuna è fissato per stasera, con l’obiettivo di individuare i 5 numeri che permetteranno di sbloccare premi legati al settore immobiliare. Il concorso, parte dell’offerta Win for Life, prevede che chi indovina la sequenza completa possa beneficiare di una vincita di 500.🔗 Leggi su Ameve.eu

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