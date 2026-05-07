A Napoli si discute della possibile cessione di Gila, con il club pronto a tentare il sorpasso nel mercato. La sfida principale si svolge con il Milan, mentre il presidente della Lazio si prepara a resistere alle offerte. La società biancoceleste ha un accordo con il Real Madrid che prevede il pagamento del 50% della rivendita del difensore centrale.

La ricostruzione dal basso. Nel senso di nuovi innesti, cambi di programma. La miglior difesa d’Europa della scorsa stagione, quest’anno ha faticato contro ogni pronostico. Bersagliata dagli infortuni, certo. Ma anche incapace di dimostrare quella solidità che fu tra i segreti dello scudetto contiano. Juan Jesus è in uscita: contratto in scadenza e nessun rinnovo all’orizzonte. Alessandro Buongiorno viene da una stagione complicata, Sam Beukema non ha avuto l’impatto che ci si aspettava e che aveva garantito negli anni al Bologna. Così il Napoli ha messo gli occhi su Mario Gila della Lazio, che ha un contratto in scadenza nell’estate 2027 e che ha già informato il club biancoceleste che non intende rinnovare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, tutto su Gila: missione sorpasso. È sfida col Milan per lo spagnolo

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