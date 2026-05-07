Il Napoli si concentra sul rafforzamento della difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle fonti sportive, la società sta valutando un possibile trasferimento di un attaccante spagnolo, noto come Gila, in una trattativa che coinvolge anche il Milan. La squadra si prepara a sfidare i rossoneri sul mercato, con l’obiettivo di migliorare il reparto offensivo e rafforzare le proprie ambizioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli riparte dalla difesa per costruire il futuro. Dopo una stagione complicata, segnata dagli infortuni e da un rendimento lontano dagli standard dello scudetto, il club azzurro è pronto a intervenire in maniera decisa sul reparto arretrato. In cima alla lista dei desideri c’è Mario Gila della Lazio. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport racconta come il Napoli stia già programmando una vera e propria ricostruzione difensiva in vista della prossima stagione. Juan Jesus è destinato a salutare a parametro zero, mentre Buongiorno e Beukema non hanno garantito quella continuità e quella solidità che Antonio Conte si aspettava.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, tutto su Gila. Sfida al Milan”

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