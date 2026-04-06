Pagelle Napoli-Milan 1-0 i voti della sfida | sorpasso azzurro in classifica

Il Napoli ha battuto il Milan con il risultato di 1-0 in una partita valida per il campionato di serie A. La vittoria ha permesso alla squadra partenopea di salire al secondo posto in classifica, riducendo a sette punti lo svantaggio dall’Inter, prima in graduatoria. La sfida si è conclusa con un gol determinante, mentre i voti dei giocatori sono stati assegnati in base alle loro prestazioni sul campo.

Il Napoli vince il big match contro il Milan e si porta al secondo posto in classifica con gli azzurri che sono a sette punti di distacco dall’Inter capolista. I voti di Napoli-Milan di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Addio definitivo allo scudetto per il Milan che, a sette giornate dal termine, si trova a nove punti di distacco dalla vetta con gli uomini di Allegri che dovranno guardarsi dal ritorno delle concorrenti per un posto in Champions League. Partita molto equilibrata, povera complessivamente di occasioni, ma con i padroni di casa che sono stati bravi a capitalizzare al meglio l’occasione avuta da Matteo Politano che ha portato in vantaggio i suoi nella seconda parte della ripresa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Napoli-Milan 1-0, i voti della sfida: sorpasso azzurro in classifica Pagelle Milan-Torino 3-2, i voti della sfida: sorpasso rossonero sul NapoliIl Milan ha battuto il Torino nella sfida valida per la giornata numero 30 del campionato di Serie A con i rossoneri che hanno avuto la meglio con un... Pagelle Napoli Chelsea, i voti della sfida valida per l’ultima giornata Champions League: I VOTINzola Sassuolo, ormai ci siamo! Via libera della Fiorentina: ecco quando sosterrà le visite mediche Disasi Fiorentina, la Viola insiste: nuovi... Argomenti più discussi: Le pagelle di Inter-Roma 5-2: Lautaro (8) si esalta, male Cristante (4,5). Napoli a -10, contro il Milan è decisiva; Pressing: Le Pagelle di Inter-Roma Video; Bosnia-Italia 1-1, le pagelle: Bastoni (4) espulsione fatale, Kean (6,5) segna ma sbaglia un gol facile, Calafiori 5; Cremonese-Bologna 1-2, pagelle: Miranda inventa, Rowe e Joao Mario concretizzano. Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinan (7) inaspettatamente decisivo. Allegri a -7 da Chivu, il Napoli è terzo a -4 dai rossoneriEstupinan mette l'Inter ko. Il gol dell'esterno ecuadoriano decide il derby di Milano regalando i tre punti al Milan. Anche all'andata i rossoneri avevano trionfato 1-0, ma con il ... ilmattino.it L'Inter frena 1-1 contro la Fiorentina, Milan e Napoli rispettivamente a -6 e -7. Lotta scudetto riaperta Le pagelle del match facebook