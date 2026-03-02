Nella serata nel Rione Traiano, i carabinieri della locale stazione hanno notato un uomo in sella a uno scooter in via Marco Aurelio. Dopo averlo fermato, hanno accertato che il 45enne era sottoposto agli arresti domiciliari. A seguito dei controlli, i militari hanno arrestato l’uomo per evasione.

Controlli interforze nelle zone della movida del Vomero tra sicurezza urbana e verifiche amministrative su locali e attività UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. Dal 12 marzo domande su Invitalia per il bando MIMIT Lo spadista napoletano conquista il terzo posto agli Italiani Under 23, confermandosi tra i migliori talenti della scherma nazionale E’ sera nel Rione Traiano, i carabinieri della locale stazione sono in via Marco Aurelio quando notano un uomo in sella ad uno scooter. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli- Rione Traiano: giro in sella ma è ai domiciliari. Carabinieri arrestano 45enne

Ai domiciliari, ma spaccia dalla finestra: convalidato l’arresto per un 45enneLECCE – Resta ai domiciliari Enrico Gallucci, il 45enne leccese arrestato quattro giorni fa dai carabinieri della stazione di Santa Rosa.

Baiano (AV): Rapina, Furto e Resistenza a P.U. – I Carabinieri arrestano un 45enneTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rione Traiano.

Argomenti discussi: Napoli- Rione Traiano: giro in sella ma è ai domiciliari.

Rione Traiano, giro in sella ma è ai domiciliari: Carabinieri arrestano 45enneE’ sera nel Rione Traiano, i carabinieri della locale stazione sono in via Marco Aurelio quando notano un uomo in sella ad uno scooter. Decidono di fermarlo. napolivillage.com

Blitz dei carabinieri al Rione Traiano, un arresto e quattro denunceI carabinieri hanno setacciato il Rione Traiano di Napoli. Denunciati un 26enne, un 42enne e un 59enne per furto di energia elettrica e violazione di sigilli. Sorpresi in un locale sequestrato perché ... rainews.it