Rione Traiano giro in sella ma è ai domiciliari | carabinieri arrestano 45enne

Nel Rione Traiano, i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un uomo di 45 anni che, nonostante fosse ai domiciliari, si trovava in sella a uno scooter in via Marco Aurelio. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio e ha portato all'arresto dell'uomo, che era sottoposto a restrizioni domiciliari.

E' sera nel Rione Traiano, i carabinieri della locale stazione sono in via Marco Aurelio quando notano un uomo in sella ad uno scooter. Decidono di fermarlo. L'uomo non si ferma e i militari lo seguono. Imbocca Via Cassiodoro, si ferma. I militari conoscono quella via ed il civico. Lo riconoscono. E' Giovanni Iandoli, 45enne arrestato lo scorso gennaio per aver incendiato alcuni cassonetti a via detta pacifico. L'uomo da quel giorno era agli arresti domiciliari. L'evasione è chiara. I carabinieri lo arrestano. E' stato sottoposto un'altra volta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.